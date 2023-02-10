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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:12

В 2027 году в Кирове появится крематорий

В каком районе и на какие средства построят объект пока не ясно
Анастасия Николаенко
Ранее крематорий собирались строить на улице Луганской.

Ранее крематорий собирались строить на улице Луганской.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области в масштабной программе по строительству на 2023-2027 числится возведение крематория. По предварительным подсчетам, постройка и введение объекта в эксплуатацию обойдутся в 135 миллионов рублей.

В каком районе и на какие деньги построят крематорий пока не ясно. Однако известно, что средства будут внебюджетными - работы профинансируют индивидуально.

Напомним, что весной 2022 года тоже ходили разговоры о строительстве крематория в Кирове. Тогда его хотели разместить на улице Луганской, однако жители близлежащих домов, а также несколько ведомств выступили против этой идеи. В итоге проект «заморозили».