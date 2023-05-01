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НовостиОбщество1 мая 2023 10:04

Телебашня засияет праздничными огнями в честь 1 Мая

В Кирове 1 мая на телебашне включат 36 прожекторов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Высота кировской башни составляет 197 метров. Фото: kirovreg.ru

Высота кировской башни составляет 197 метров. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 1 мая, на кировской телебашне зажгут праздничную подсветку. Как сообщили в местном филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети», на сооружении включат 36 прожекторов.

Уточняется, что приборы расположены на девяти ярусах башни. По четыре прожектора на каждом. Работать праздничная подсветка будет с 20.00 до 01.00.

Отметим, что высота кировской башни составляет 197 метров. Сооружение является самым высоким в городе.

Напомним, что 1 мая кировчан также приглашают на открытие летнего сезона в Порошино. Там организуют мастер-классы и спортивные игры.