Афиша мероприятий на праздничны выходные с 29 апреля по 1 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

Лофт-бар Мануфактура приглашает на мероприятие «RAZGRUZKA». Вас ждет 8 часов непрерывного драйва. Для гостей пдготовили шоу-программу, выступления кавер-группы, артистов.

Начало в 21.00

Возрастное ограничение: 18+

Лофт-бар «Мануфактура», улица Заводская, 41.

Новая экспозиция «В памяти нашей сегодня и вечно!» посвящена боевому и трудовому подвигу кировчан, вкладу наших земляков в Победу в Великой Отечественной войне. Свыше 600 тысяч жителей Вятки сражались на фронте, 257 тысяч из них погибли, а более 200 получили звание Герой Советского Союза. В преддверии Дня победы кировчан приглашают увидеть комплексы, рассказывающие об обороне Ленинграда и Сталинградской битве, медали, документы и личные вещи бойцов.

Возрастное ограничение: 6+

Музей воинской славы, улица Красноармейская, 1а.

«Театр на Спасской» приглашает на постановку «Большая любовь Робин Гуда». Она расскажет про шайку веселых разбойников, промышляющих в Шервудском лесу в окрестностях Ноттингема. Их лидером является Робин Гуд, которого поддерживает его возлюбленная Мэриэн.

Начало в 18.00

Возрастное ограничение: 16+

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Любители творчества Василия Шукшина смогут увидеть постановку «Шукшин. Рассказы.» в Драматическом театре приготовили постановку по мотивам произведений автора, таким как: «Ночью в бойлерной», «Миль пардон, мадам!», «Случай в ресторане», «Степка», «Космос, нервная система и шмат сала», «Бессовестные».

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

Аквапарк «Дружба» приглашает всю семью на вечеринку «МореНАДА?». Порадуйте себя и своих детей музыкой, горками, конкурсами, наполненными тайнами затонувшей империи. Играми и призами. Также организаторы подготовили фотосьемку.

Начало в 17:00

Возрастное ограничение: 0+

Аквапарк «Дружба», улица Грибоедова, 15.

Кировский драм театр приглашает на постановку «Мама». Добрая лирическая комедия расскажет о непростых взаимоотношениях деловой дамы и ее уже взрослого сына. На досуге леди прикупила брачное агентство и решила сама воспользоваться его услугами. Она пригласила домой самых обаятельных и очаровательных девушек в надежде найти сыну жену. Парад невест только смутил и позабавил мужчину, но мама не сдается и не отчаивается.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 16+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Также кировчанам предлагают посетить кинотеатры и оценить новинки кинематографа: Яга и книга заклинаний (6+), Волшебная флейта (12+), Синистер. Начало (16+), Вызов (6+), Я хочу! Я буду! (12+), Приключения Аргонавтов (6+) , Мое прекрасное несчастье (16+), Мизантроп (18+), Ренфилд (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ

Спортивно-туристический комплекс «Порошино» приглашает на открытие летнего сезона. Гостей ждет развлекательная программа, настольные игры, музыкальные выступления, фитнес, мастер-классы, косоплетение и детская дискотека. Также все желающие могут испытать себя в веревочном парке.

Начало в 12.00

Возрастное ограничение 0+

Киров, поселок Порошино, улица Боровицкая, 25