Три пожарных расчета тушили столовую в Кирове

С места эвакуировали 100 человек. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

В воскресенье, 30 апреля, в Кирове загорелось заведение общепита. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Около 18 часов на пульт 01 поступил сигнал о пожаре в столовой на улице Менделеева. На место направили три пожарных расчета. Возгорание ликвидировали быстро: его площадь составила всего 3 квадратных метра. Еще до прибытия спасателей эвакуировали посетителей и сотрудников - около 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Предполагаемая причина ЧП - воспламенение масла в электрической фритюрнице на кухне.

Ранее в Кирове горело кафе на улице Воровского.