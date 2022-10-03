В Кирове произошел пожар в кафе на Воровского

На место выезжали четыре пожарных расчета. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове вспыхнул пожар в кафе. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по области.

Инцидент произошел сегодня, 3 октября. Сообщение о возгорании поступило в 10.01. Согласно ему, в подсобке кафе, расположенного на улице Воровского, 10, вспыхнул пожар. В результате обгорели два холодильника, изоляция проводов на площади 10 погонных метров, закоптились стены изнутри, потолок, имущество на площади 30 квадратных метров.

На место выезжали четыре пожарных расчета. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.