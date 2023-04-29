Опубликованы доходы руководителей кировских учреждений культуры за 2022: есть зарплаты «за сотку»

Рекорд среди главбухов - у сотрудника все того же Драматического театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте министерства культуры Кировской области опубликовали сведения о доходах руководителей подведомственных учреждений за 2022 год.

Лидером по заработкам стал руководитель драматического театра (130 тысяч рублей в месяц). Средняя зарплата по драмтеатру - 43 тысячи рублей.

В тройке лидеров также директор Вятского колледжа культуры (117 тысяч в месяц) и центрального государственного архива Кировской области (107 тысяч рублей). Также в топ-10 попали:

4) директор колледжа музыкального искусства - 100 тысяч рублей;

5) директор ОДНТ - 97 тысяч рублей;

6) директор «Герценки» - 94 тысячи рублей;

7) директор «Театра на Спасской» - 90 тысяч рублей;

8) директор Вятского художественного училища - 87 тысяч рублей;

9) директор театра кукол - 85 тысяч рублей;

10) директор Вятского художественного музея - 83 тысячи рублей.

Лидер по доходам среди главбухов - главный бухгалтер все того же драматического театра (99 тысяч рублей ежемесячно).

Самый скромный среднемесячный доход из руководителей «от культуры» у директора Вятской филармонии - чуть более 5 тысяч рублей. Вероятно, потому, что назначение состоялось под конец года.

Ранее мы публиковали сведения о доходах муниципальных служащих Кирова. Рекордсменом стал руководитель «Водоканала», зарабатывавший в 2022 году более 200 тысяч рублей в месяц.