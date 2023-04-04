Мэрия Кирова опубликовала данные о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных учреждений

Среднемесячная зарплата руководителя муниципального предприятия может превышать 200 тысяч. Фото: Даниил ОПАРИН

Кировская горадминистрация опубликовала среднемесячные зарплаты руководителей муниципальных предприятий за 2022 год. Документы появились на портале мэрии.

Самая большая зарплата оказалась у директора МУП «Водоканал» Дмитрия Ухина - 220 тысяч рублей. На втором месте по доходам - руководитель «Кировских тепловых сетей» Андрей Кошурников с зарплатой в 122555 рублей. На третьем - начальник «Управления капитального строительства» Игорь Вохмянин, зарабатывавший в среднем 103169 рублей.

Директор УДПИ Игорь Меркулов зарабатывал в месяц в среднем 92218 рублей. Руководитель «Кировского жилищного управления» Дмитрий Подгурский получал 87105 рублей, директор ЦДС Александр Балак - 86549 рублей, начальник «Кировсвета» Виктор Ишутинов - 81295 рублей.

Ранее мы также писали, что кировчанину в среднем необходимо для счастья 172 тысячи рублей в месяц.

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