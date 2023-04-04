Кировчанину для счастья необходимо 172 тысячи рублей в месяц

По данным экспертов, необходимая для счастья сумма растет в зависимости от уровня зарплаты и возраста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанам для счастья требуется всего 172 тысячи рублей в месяц. Такие выводы сделал портал SuperJob. По данным исследования, в октябре 2022 года необходимая для счастья сумма была равна 165 тысячам рублей, в апреле 2022 - 155 тысячам, в ноябре 2021 - 143 тысячам рублей.

Запросы кировчан растут, чего не скажешь об остальной стране: по данным экспертов, россиянину в среднем нужно для счастья 195 тысяч в месяц. Под Новый год эта сумма была выше - 205 тысяч.

Стоит также отметить, что потребности зависят и от возраста. Так, российская молодежь до 24 лет хочет всего 130 тысяч рублей в месяц, тогда как в 35+ лет сумма вырастает до 225 тысяч в месяц. Кроме того, необходимая для счастья сумма растет вместе с уровнем зарплаты: 145 тысяч для сотрудников, зарабатывающих до 50 тысяч, и 265 тысяч для россиян с доходом более 80 тысяч в месяц.

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