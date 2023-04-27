В Кирове до конца июня на 42 улицах появится дорожная разметка

Работы ведутся в первую очередь на центральных и магистральных улицах. Фото: киров.рф

В Кирове начали наносить дорожную разметку. Как рассказали в горадминистрации, она появилась на 19 пешеходных переходах.

На данный момент разметку проезжей части уже провели на участках следующих улиц:

- Московская от Казанской до Вечного огня;

- Спасская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса;

- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- Дерендяева от Спасской до Труда;

- Володарского от Спасской до Преображенской;

- Свободы от Московской до Спасской;

- Карла Маркса от Преображенской до Герцена.

Разметку делают с помощью технологии холодного пластика. Сейчас также началась маркировка дорожного полотна термопластиком. Им нанесли осевые линии и разметку по полосам на Октябрьском проспекте на участке от площади Лепсе до Спасской.

Всего подрядчик планирует сделать разметку на 42 улицах. Работы планируется провести до июня. В первую очередь они идут на центральных и магистральных улицах, а также на маршрутах, задействованных во время предстоящих праздников.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ограничат движение транспорта на 20 участках из-за дорожных работ.