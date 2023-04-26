В Кировской области в поселке Сорвижи построят здание для общей практики врачей

К главе региона Александру Соколову обратились местные жители с просьбой постройки нового здания. ФОТО: правительство Кировской области

В селе Сорвижи Арбажского района построят новое здание для врачей общей практики. Подробнее рассказали в правительстве Кировской области.

С таким обращением к главе региона Александру Соколову обратились местные жители. Губернатор отметил важность этого вопроса и поручил его решение заместителю министра здравоохранения Кировской области Павлу Казакову.

- Участок для строительства уже выделен, проведена его подготовка. Также определен подрядчик. Добавим, что в селе продолжит работать и аптечный пункт, - сообщил Павел Казаков.

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