В Кировской области в поселке Арбаж отремонтируют Дом творчества и хоккейную коробку

Губернатор Александр Соколов обсудил вопросы с главой поселка Арбаж Игорем Токмяниным. ФОТО: Правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов во время рабочей поездки в поселок Арбаж встретился с главой населенного пункта Игорем Токмяниным. Итогами встречи поделились в региональном правительстве.

Одним из обсуждаемых вопросов стала замена кровли на здании Дома творчества. Там дети получают дополнительное образование и занимаются спортом. Часть постройки находится в собственности ООО «Арбажская ПМК», поэтому провести работы в рамках какого либо нацпроекта.

Также на хоккейной коробке просят заменить борты на пластиковые. Занимаются спортам на ней уже почти 50 лет. Губернатор поручил зампреду правительства Алексею Жердеву заняться решением проблемы.

Ранее мы рассказывали, что в Арбаже для переселенцев из аварийного жилья строят 15-квартирный дом.