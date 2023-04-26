В Арбаже для переселенцев из аварийного жилья строят 15-квартирный дом

Всего в 2023 году в регионе построят 17 домов для расселения аварийного жилья. Фото: kirovreg.ru

В Арбаже строится 15-квартирный дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в областном правительстве.

Работы ведет ООО «Стимул». Сейчас ее сотрудники обустраивают фундамент. Из-за прорыва грунтовых вод при разработке котлована стройка временно застопорилась - пришлось откачивать воду. Однако подрядчик заверил губернатора Александра Соколова, что объект будет сдан в срок - до конца 2023 года. Последний поручил главе местной администрации ежедневно контролировать ход работ, наличие трудящихся, техники и стройматериалов.

Напомним, всего в Кировской области в 2023 году планируется построить 17 домов для переселения из аварийного жилья.