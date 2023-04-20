Кировская область попала в ТОП-3 регионов РФ по снижению цен на жилье

В Кирове и районах строятся дома для переселения граждан из аварийного жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область оказалась среди лидеров среди всех регионов России по падению цен на жилье. В рейтинге по России мы заняли третье место.

Как рассказали в региональном правительстве, средняя стоимость квадратного метра жилья в многоквартирных домах в Кировской области за последний месяц снизилась на 2,6%. Теперь она составляет 96,5 тысяч рублей.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поручил изменить подход к работе строительной сферы: снять ограничения по выдаче разрешений на строительство и комплексному развитию региона, вводить в оборот земельные участки.

На сегодня в регионе строятся 98 многоквартирных домов, а это 635 тысяч кВ/м.

Кроме того, в Кирове и районах области планируется до конца года построить 17 домов для переселения граждан из аварийного жилья.