В Кирове на пару дней перекроют парковку у Театральной площади

На парковке запретят движение, стоянку и остановку транспортных средств. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Соответствующие постановления выпустила администрация города. Ограничения введут из-за проведения фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок» и городского патриотического мероприятия «СтудБайк-Фест».

Так, 27 апреля с 06.00 до 19.00 на парковке между памятником Шаляпину и сквером у фонтана запретят остановку и стоянку всех транспортных средств, кроме автомобилей участников мероприятия.

29 апреля с 06.00 до 16.00 запретят движение, остановку и стоянку машин на парковках по улице Карла Маркса от памятника до дома №36 по Московской, а также по участку улицы Карла Либкнехта от Пятницкой до Спасской и в проезде дома №63 по Карла Маркса.

Ознакомиться с документами можно здесь и по этой ссылке.