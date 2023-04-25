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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:00

В Кирове на пару дней перекроют парковку у Театральной площади

Ограничения связаны с проведением мероприятий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На парковке запретят движение, стоянку и остановку транспортных средств.

На парковке запретят движение, стоянку и остановку транспортных средств.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Соответствующие постановления выпустила администрация города. Ограничения введут из-за проведения фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок» и городского патриотического мероприятия «СтудБайк-Фест».

Так, 27 апреля с 06.00 до 19.00 на парковке между памятником Шаляпину и сквером у фонтана запретят остановку и стоянку всех транспортных средств, кроме автомобилей участников мероприятия.

29 апреля с 06.00 до 16.00 запретят движение, остановку и стоянку машин на парковках по улице Карла Маркса от памятника до дома №36 по Московской, а также по участку улицы Карла Либкнехта от Пятницкой до Спасской и в проезде дома №63 по Карла Маркса.

Ознакомиться с документами можно здесь и по этой ссылке.