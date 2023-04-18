Кировчане смогут встретиться и пообщаться с Иваном Охлобыстиным

В рамках фестиваля кировчан ждут кинопоказы, семинары, мастер-классы и творческие встречи. Фото: kirovreg.ru

В Кирове состоится IV международный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок». Об этом сообщили в областном правительстве.

Мероприятие пройдет с 25 по 27 апреля. В конкурсе будут участвовать художественные, социальные и анимационные короткометражные фильмы, снятые на русском языке, из России и 12 других стран. По итогам фестиваля жюри выберет победителей в восьми номинациях: «Кино о наставниках», «Патриотическое видео», «Анимационный фильм», «Социальный рекламный ролик», «Короткометражное кино», «Скетч-видеоролик», «Веб-сериал», «Социальное кино».

Кировчан в рамках фестиваля ждут показы фильмов, мастер-классы, семинары. 27 апреля также состоится творческая встреча со звездой - актером, режиссером и сценаристом Иваном Охлобыстиным. Церемонию закрытия фестиваля будут вести актриса Наталья Земцова, знакомая россиянам по сериалу «Эпидемия», и Олег Верещагин, чемпион КВН и актер «Comedy Woman».

Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно. Необходимо заранее пройти регистрацию на этом сайте.

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