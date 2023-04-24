В Кирове идет ремонт восьми улиц

На каждом объекте работы ведутся на разном этапе. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается ремонт улиц. Подробности сообщили в горадминистрации.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас в его рамках подрядчики ремонтируют восемь улиц. Так, на Юбилейной, Парковой, Зои Космодемьянской и Ярославской рабочие уже провели асфальтирование. На участке улицы Луганской от Упита до дома №64 ведется укладка нижнего слоя покрытия. На улице Павла Корчагина началось фрезерование проезжей части.

Помимо того, благоустройство идет на улицах Колхозной и Прудной. На обоих объектах сформировали щебеночное основание.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Лянгасово жители почти 200 домов не могут выбраться из садоводства из-за провала проезжей части.