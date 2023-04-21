Отрезаны от мира: в Лянгасово из-за провала дороги оказался закрыт единственный путь в садоводство на 200 домов

Яма образовалась на проезжей части рядом с прудом. Фото: ОНФ Кировской области

В Лянгасово из-за провала дороги почти 200 дачных домов оказались отрезанными от «внешнего мира». О проблеме рассказали активисты ОНФ.

НЕ ПРОЕХАТЬ, НЕ ПРОЙТИ

Инцидент произошел на улице Садовой 8 апреля. Там на проезжей части образовался провал шириной более трех метров и глубиной - около одного метра. При этом яма со временем только увеличивалась. На это еще как-то можно было закрыть глаза и дождаться дорожников, если бы не одно прискорбное обстоятельство: это единственный путь к садоводческому товариществу «Железнодорожник-4», где находятся 196 домов.

Как рассказали сами жители, дорогу размыло грунтовыми и талыми водами - здесь проложена водоотводная труба. По весне она засорилась, и вода нашла себе новый путь. И, случись в садоводстве пожар или потребуйся кому-то из жителей помощь медиков, экстренные службы могли бы попросту не доехать до нуждающихся.

БЕЗ ЧИСТКИ ТРУБЫ РЕМОНТ ВПУСТУЮ

На данный момент на место провала уже привезли гравий, но пока не разровняли. Городская администрация пообещала провести грейдирование в летний сезон - чему, к слову, воспротивились уже сами местные.

- Вы издеваетесь? Это единственная дорога в садоводство. Не дай бог что-то случится, никакая спецтехника не проедет! - написала одна из жительниц.

- В летний сезон дорога превращается в камень. И никакой грейдер ничего не сделает. В прошлый сезон проехал грейдер и просто «погладил», и это никак не отразилось на состоянии дороги, - добавила вторая.

Однако основная проблема в том, что, если трубу не почистить, происшествие может случиться вновь, даже если проезжую часть восстановят. Дорога находится на балансе муниципалитета, а кто отвечает за эту самую трубу - неизвестно. Это и будут выяснять активисты. Если имущество принадлежит городским властям, то они и обязаны ее чистить.