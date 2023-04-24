В Кировской области районы обрабатывают от клещей

Работы пройдут в два этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области идет обработка общественных территорий от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, с 17 апреля работы начались в Кирово-Чепецке. Здесь подрядчик обработает 44,3 га - вдвое больше, чем в минувшем году. В Слободском от паразитов обезопасят 51 территорию общей площадью 85,5 га. По отчету, там уже прошли работы в скверах у мемориала «Вечный огонь» и за фонтаном. За выходные планировалось обработать территории Городского парка, Даниловского, Трофимовского и Первомайского кладбищ, Слободского некрополя.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ведется акарицидная обработка территорий.