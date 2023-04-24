Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 5:50

В Кировской области районы обрабатывают от клещей

Работы уже идут в Кирово-Чепецке и Слободском
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы пройдут в два этапа.

Работы пройдут в два этапа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области идет обработка общественных территорий от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, с 17 апреля работы начались в Кирово-Чепецке. Здесь подрядчик обработает 44,3 га - вдвое больше, чем в минувшем году. В Слободском от паразитов обезопасят 51 территорию общей площадью 85,5 га. По отчету, там уже прошли работы в скверах у мемориала «Вечный огонь» и за фонтаном. За выходные планировалось обработать территории Городского парка, Даниловского, Трофимовского и Первомайского кладбищ, Слободского некрополя.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ведется акарицидная обработка территорий.