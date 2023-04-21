В Кирове началась обработка общественных территорий от клещей

Обработку проведут на всех общественных территориях. Фото: киров.рф

В Кирове началась акарицидная обработка территорий. Об этом сообщает горадминистрация.

Сегодня подрядчик проводит работы в Александровском саду. От клещей избавятся и на набережной Грина. В течение дня от паразитов обработают территорию площадью 88 тысяч квадратных метров. Работы будут проходить и дальше - в других парках, скверах и аллеях.

- Используемое от клещей средство безопасно для людей и животных. Ежегодно его состав меняется, чтобы паукообразные не адаптировались к средству, - заметили в теруправлении Первомайского района.

Обработка пройдет в два этапа: первый - до 1 мая, второй - до Дня города. На следующей неделе также планируется начать работы на кладбищах. Всего планируется защитить от клещей 650 тысяч га общественных территорий.