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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:33

В Кирове началась обработка общественных территорий от клещей

В первую очередь она пройдет в Александровском саду и на набережной Грина
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Обработку проведут на всех общественных территориях. Фото: киров.рф

Обработку проведут на всех общественных территориях. Фото: киров.рф

В Кирове началась акарицидная обработка территорий. Об этом сообщает горадминистрация.

Сегодня подрядчик проводит работы в Александровском саду. От клещей избавятся и на набережной Грина. В течение дня от паразитов обработают территорию площадью 88 тысяч квадратных метров. Работы будут проходить и дальше - в других парках, скверах и аллеях.

- Используемое от клещей средство безопасно для людей и животных. Ежегодно его состав меняется, чтобы паукообразные не адаптировались к средству, - заметили в теруправлении Первомайского района.

Обработка пройдет в два этапа: первый - до 1 мая, второй - до Дня города. На следующей неделе также планируется начать работы на кладбищах. Всего планируется защитить от клещей 650 тысяч га общественных территорий.