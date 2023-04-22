«Пусть у малышей все сложится»: рысят, пойманных в Кировской области, отправили на реабилитацию под Владимир

С начала марта рысята находились в центре «Большое гнездо». Фото: Центр «Большое гнездо»

Двух рысят, пойманных на территории Кирова и Свечинского района, отправили на реабилитацию во Владимирскую область. Там их примет центр «ABCR».

Для транспортировки рысят были закуплены специальные домики. Также, как рассказали в центре спасения животных «Большое гнездо», где детеныши находились с начала марта, малышам сделали прививки.

- Рысят ждут с нетерпением. Уверены, что наши подопечные пройдут лучшую школу реабилитации из имеющихся в России, - отметили волонтеры «Большого гнезда».

В комментариях к записи кировчане поблагодарили активистов за помощь рысятам:

- Пусть у малышей все сложится. Спасибо вам большое.

- Всем спасибо, кто помог лесным гостям!!!

Историю спасения малышей рыси можно прочитать в нашем материале.