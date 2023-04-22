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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 10:18

В Кировской области чуть не сгорели шесть гектаров леса

В тушении пожара участвовали 85 человек и 20 единиц техники
Артем ЗАМЯТИН
Часть возгораний зафиксировали во время авиапатрулирования.

Часть возгораний зафиксировали во время авиапатрулирования.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области зафиксировано уже шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Кировской области.

Возгорания произошли на территории Белохолуницкого, Паркового и Уржумского лесничеств, общей площадью 6 гектаров. При помощи воздушного патрулирования удалось обнаружить пять возгораний.

В тушении принимали участие порядка 85 человек и 20 единиц техники КОГСАУ «Лесоохрана» и арендаторов участков. Сейчас пожары локализованы в Уржумском лесничестве на площади 1,1 гектара и в Парковом - на площади 0,43 гектара.

Ранее мы рассказывали, что в Кировской области введен противопожарный режим.