В Кировской области чуть не сгорели шесть гектаров леса

Часть возгораний зафиксировали во время авиапатрулирования. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области зафиксировано уже шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Кировской области.

Возгорания произошли на территории Белохолуницкого, Паркового и Уржумского лесничеств, общей площадью 6 гектаров. При помощи воздушного патрулирования удалось обнаружить пять возгораний.

В тушении принимали участие порядка 85 человек и 20 единиц техники КОГСАУ «Лесоохрана» и арендаторов участков. Сейчас пожары локализованы в Уржумском лесничестве на площади 1,1 гектара и в Парковом - на площади 0,43 гектара.

Ранее мы рассказывали, что в Кировской области введен противопожарный режим.