На участке федеральной трассы от Кирова до Слободского района начался ремонт

К работам подрядчик приступил на днях. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области начался ремонт участка трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее в соцсетях и СМИ неоднократно звучали жалобы на участок дороги от Кирова до границ Слободского района. Проверка выявила многочисленные разрушения и дефекты дорожного покрытия.

Участок находится в ведении Упрдор «Прикамье». Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать организацию провести ремонт на участке. По результатам рассмотрения иска подрядчику велели устранить нарушения. На днях он приступил к работам.

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