В Кировской области дорожников через суд обязали восстановить разбитый участок трассы

Участок по направлению от Кирова до границ Слободского района отремонтируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области суд обязал Упрдор «Прикамье» восстановить разбитый участок трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Нарекания вызывал отрезок по направлению от Кирова до границ Слободского района. На его состояние также неоднократно жаловались жители области. Проверка выявила множественные разрушения и дефекты дорожного покрытия.

Как выяснилось, этот участок находится в ведении ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Слободской межрайонный прокурор подал иск в суд, чтобы обязать организацию починить дорогу. Требование признали законным, устранение нарушений контролирует прокуратура.

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