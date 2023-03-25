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НовостиОбщество25 марта 2023 11:59

В Кировской области дорожников через суд обязали восстановить разбитый участок трассы

На его состояние давно жаловались жители региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Участок по направлению от Кирова до границ Слободского района отремонтируют.

Участок по направлению от Кирова до границ Слободского района отремонтируют.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области суд обязал Упрдор «Прикамье» восстановить разбитый участок трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Нарекания вызывал отрезок по направлению от Кирова до границ Слободского района. На его состояние также неоднократно жаловались жители области. Проверка выявила множественные разрушения и дефекты дорожного покрытия.

Как выяснилось, этот участок находится в ведении ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Слободской межрайонный прокурор подал иск в суд, чтобы обязать организацию починить дорогу. Требование признали законным, устранение нарушений контролирует прокуратура.

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