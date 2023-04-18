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НовостиОбщество18 апреля 2023 8:56

Ж/д переезд в Кирове перекроют на день

Бригады будут выправлять пути и укладывать настил
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Работы запланированы на 20 апреля. Фото: ГЖД

Работы запланированы на 20 апреля. Фото: ГЖД

В Кирове на день ограничат движение через железнодорожный переезд. Подробности сообщают в Кировском регионе ГЖД.

Речь идет о переезде на улице Тимирязева: в четверг, 20 апреля, проезд по нему будет временно ограничен. Срок - с 8.00 до 16.00 часов. Причина - плановые работы по выправке пути и укладка нового настила.

- Просим автомобилистов учесть эту информацию при планирование поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - отмечают в ГЖД.

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