Работающих кировчан стало на 4,6 тысячи меньше

В рейтинге регионов по динамике рынка труда мы - 61-е Фото: Андрей МИРЕЙКО

По итогам 2022 года в Кировской области стало на 0,8% меньше работающих жителей. Подсчеты опубликовали РИА Новости.

В сравнении с 2021 годом, занятых у нас стало меньше на 4,6 тысячи человек. В рейтинге регионов России мы на 61-й строчке. Для сравнения, в Севастополе работающих стало на 32,4 тысячи (14,6%) больше. Доля безработных кировчан по итогам 2022 года - 3,8%. Общее число работников - 590 тысяч человек.

Худшие показатели у Пензенской области: -30 тысяч занятых (-4,7% работающих).

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