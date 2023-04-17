Кировскому IT-министру подыскивают зама

Желающим занять кресло предстоят три этапа отбора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Кировской области начало конкурсный отбор на должность в министерстве информационных технологий и связи. Сейчас, напомним, вакантно место замминистра.

Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, «вышки» не ниже специалитета (приветствуются профессии из медиа и IT), стаж гражданской службы либо работы по специальности от 4 лет, отсутствие судимости. Потенциальным замминистра должно быть от 25 до 50 лет.

Кандидатов ждут три этапа отбора: видеорезюме с эссе, анкета и очное собеседование. Подробности по ссылке.

Ранее власти сообщили о назначении нового министра строительства Кировской области.

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