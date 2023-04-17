Стало известно имя нового министра Кировской области

До 17 апреля чиновник работал с приставкой и.о. ФОТО: правительство Кировской области

Новым министром строительства Кировской области стал Юрий Береснев. Об этом стало известно на еженедельном совещании у губернатора.

Глава региона Александр Соколов сказал, что все проверочные мероприятия закончились, и чиновник может вступить в должность.

Юрий Николаевич в 1990 году окончил Кировский политехнический институт. Уже в 1981 он работал на биохимическом заводе слесарем по ремонту и монтажу контрольно-измерительных приборов. После службы в армии в 1984 он вернулся к своей должности, только уже на комбинате искусственных кож. В 1996 году он стал мастером в фирме «Искожстрой». Уже с 2006 года он стал начальником управления хозяйственного обеспечения при администрации Кирова. С 2013 года Юрий Береснев занял пост главы управления капитального строительства.

До 17 апреля он работал на должности министра строительства Кировской области с приставкой «исполняющий обязанности».

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