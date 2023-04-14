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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:05

В Кировской области подрядчики устранят дефекты на гарантийных участках дорог

Работы проведут до 1 июля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Обследование проведут на 402 участках. Фото: правительство Кировской области

Обследование проведут на 402 участках. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области идет обследование гарантийных участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего предстоит обследовать 402 участка, отремонтированных по нацпроекту. Инспектирование пройдет в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском и на региональной сети дорог. В случае выявления дефектов подрядчикам выдадут предписания об их устранении по гарантии. Работы необходимо будет провести за свой счет до 1 июля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Кирове за два миллиона рублей отремонтируют лестницы. Подробности можно узнать здесь.

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