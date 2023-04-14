В Кирове отремонтируют лестницы за два миллиона рублей

Подрядчик разбор старого покрытия, заливку бетонного основания ступенек и укладку плитки. Фото: киров.рф

В Кирове выбрали подрядчика, который займется ремонтом лестниц. Как сообщает горадминистрация, в течение двух недель с организацией подпишут муниципальный контракт. Его стоимость - два миллиона рублей.

В первую очередь подрядчик приведет в порядок лестницы на улицах Спасской, Ленина, Молодой Гвардии. В ближайшие дни будет готов список объектов для ремонта в приоритетном порядке. При составлении учтут мнения горожан, данные теруправлений и специалистов, следящих за состоянием улично-дорожной сети.

- Объем и виды работ будут зависеть от состояния лестничных маршей. В основном по техзаданию подрядчик выполнит разбор старого покрытия, заливку бетонного основания ступенек и укладку плитки, - добавили в УДПИ.

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