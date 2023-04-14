В Кирове начали демонтировать сцену в Кочуровском парке

Шатер вернут на место к 12 июня. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове начали разбирать сцену в Кочуровском парке. Об этом сообщили в мэрии города.

Такие меры приняли в связи с аварийным состоянием кровельного шатра сцены. С элементами проведут восстановительные работы. Планируется усилить детали и заменить тент. Теперь площадку будет накрывать профнастил.

Шатер вернут на место к 12 июня. До этого времени мероприятия будут проводить на основании сцены.

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