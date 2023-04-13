Территорию музея Грина облагородят для создания литературного дворика «Алые паруса»

Благодаря грантовому конкурсу «Город добрых соседей» волонтеры организуют на территории литературный дворик. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове появится литературный дворик «Алые паруса». Этой новостью поделились в администрации Кирова.

Проект реализуют на средства грантового конкурса «Город добрых соседей». Сейчас сотрудники музея имени Грина вместе с волонтерами прибирают территорию.

- В этом году исполняется 100 лет повести Александра Грина. В честь этого события мы решили облагородить территорию музея. Мы высадим любимые цветы писателя - герани. Кроме того, сделаем садовый экран: посадим шиповник и девичий виноград. Также в литературном дворике установят мобильную библиотеку, качели и декоративные элементы, - рассказала заведующая музеем Нина Тодыбаева.

Территорию со стороны улицы помогут облагородить специалисты УДПИ Кирова. Они подстригут деревья и высадят саженцы. Сама реализация проекта начнется в мае.

Внутри появятся цветы, кустарники, библиотека качели и другой декор. ФОТО: Администрация города Кирова

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