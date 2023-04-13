В Кирове ГДМС закупил новый асфальтоукладчик и КАМАЗ для промывки ливневок

Оборудование КАМАЗа позволяет чистить решетки, размывать засоры и откачивать грязь из колодцев. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове «Гордормостстрой» закупил новую технику. Этой новостью поделились в администрации города.

Пополнение автопарка ГДСМ стало возможным в рамках программы модернизации. Среди новой техники появился КАМАЗ для гидропромыва. Машина оснащена баком на 5 кубометров для воды и емкостью на 8 кубических метров для откачки грязи из колодцев. Установленное оборудование позволяет чистить решетки и размывать засоры внутри колодцев.

Также подрядчик закупил асфальтоукладчик для устройства съездов и тротуаров. Его ширина составляет около 3,5 метра. Технику уже применяют на улицах города, с ее помощью сделаны съезды на улице Профсоюзной и ведутся работы на улице Ленина.

В планах подрядчика использование асфальтоукладчика при обустройстве съездов на улицах Блюхера, Комсомольская и Некрасова.

С помощью асфальтоукладчика сделаны съезды на улице Профсоюзной и ведутся работы на улице Ленина. ФОТО: Администрация города Кирова

Ранее мы рассказывали, что в Кирове построят дорогу на участке улицы Воровского от Ульяновской до Московской.

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