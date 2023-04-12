ЦИК России предложила назначить Галину Буркову председателем избиркома Кировской области

Ранее ЦИК рекомендовала назначить Галину Буркову членом комиссии с правом решающего голоса. Фото: kirovreg.ru

12 апреля состоялось заседание ЦИК России. В его ходе Галину Буркову предложили назначить председателем избиркома Кировской области.

- ЦИК России предложила Избирательной комиссии Кировской области кандидатуру Галины Бурковой для назначения ее на должность председателя облизбиркома, - сказано в официальном телеграм-канале ведомства.

Как мы сообщали ранее, Галину Буркову рекомендовали назначить членом комиссии с правом решающего голоса. Отметим, что с 2007 по 2018 год она уже занимала эту должность, а также имеет опыт в комиссиях разного уровня с 2000 года.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.