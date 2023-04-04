ЦИК России рекомендовал назначить Галину Буркову председателем избиркома Кировской области

Галину Буркову рекомендовали назначить членом Избиркома с правом решающего голоса. Фото: kirovreg.ru

ЦИК России порекомендовала назначить Галину Буркову членом Избиркома Кировской области с правом решающего голоса. Вакансия образовалась после прекращения полномочий Максима Финченко в связи с утратой доверия.

С 2007 по 2018 годы Буркова уже была членом регионального Избиркома с правом решающего голоса. Она также имеет опыт в комиссиях разного уровня с 2000 года. Ранее была депутатом ОЗС. С 2020 года занимает должность уполномоченного по правам человека в Кировской области.

Отметим, что ранее Александр Соколов встретился с Галиной Бурковой, которая отчиталась о своей работе по итогам 2022 года. Совместно они договорились проработать варианты расселения кировчан из ветхого и аварийного жилья.

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