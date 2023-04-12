650 игрушек распишут под дымку к юбилею Кирова

Один из этапов проекта - уроки от мастериц. Фото: киров.рф

Проект «Дымковские забавы» - один из победителей конкурса общественных инициатив «Город добрых соседей», приуроченного к 650-летию Кирова. Юбилей город отметит в 2024 году.

По замыслу организаторов, перед Новым годом на шести елках Первомайского района появятся новогодние игрушки, расписанные под дымку. Всего таких изделий будет 650 штук.

К проекту планируют привлечь жителей города, общественников, центры местной активности, чиновники, предприятия и депутаты. К слову, потребуются занятия с дымковскими мастерицами.

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