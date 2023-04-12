Александр Гусев, игравший в «Мажоре», будет работать в Кирове

Премьеры с участием Гусева запланированы на конец мая. Фото: Кировский драматический театр

В труппу Кировского драматического театра приняли нового артиста - Александра Гусева. Об этом сообщили в сообществе театра ВКонтакте.

Актер окончил Сахалинский госуниверситет и прошел стажировку в ГИТИСе. В 2013-2023 годах служил в Хабаровском краевом театре драмы, где сыграл Есенина, Марата и ряд других ключевых ролей. Параллельно снимался в кино: кировчанам он может быть знаком по сериалам «Мажор» (3 сезон) и «Неженское дело».

Сейчас Александр Гусев начинает репетировать спектакль «Монарх: хроники любви и власти» - новую постановку худрука Кировского драмтеатра Игоря Лысова. Премьера состоится 26, 27 и 28 мая.

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Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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