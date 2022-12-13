Масштабное представление, памятные медали, почетные гости: Кировский областной драматический театр отметил 145-летие

Увидеть яркое представление собрались преданные зрители и коллеги из других театров. Фото: Кировский областной драматический театр

9 декабря кировская «драма» широко отметила 145-летие со дня основания: старейший театр Кирова устроил театрализованное праздничное представление для гостей, а для сотрудников подготовил памятные подарки. На грандиозный праздник пригласили преданных зрителей, работников, которые трудятся или когда трудились в стенах театра, почетных гостей и коллег из других учреждений культуры.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

За свою более чем вековую историю Кировский областной драматический театр пережил многое. Первое деревянное здание построили в 1877 году на деньги горожан. Там показывали в основном любительские спектакли. Позднее на сцену «драмы» стали выходить и гастролирующие труппы.

Когда старое здание стало тесным для публики и артистов, его снесли, а на его месте и воздвигли новое.

Во время Великой Отечественной войны кировский театр принял вывезенную из блокадного Ленинграда группу БДТ. В 1950-60-е годы он пережил расцвет, а в постсоветское время - многократную смену руководства.

ФАНТАЗИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Здесь работало множество актеров и режиссеров. Что, если бы среди последних оказались знаменитые Станиславский, Мейерхольд, Брехт, Фоменко? Эта фантазия и стала темой праздничного представления, режиссером которого выступил Захар Пантелеев. Оно отчасти напомнило театральный капустник, когда актеры показывают зрителям свою внутреннюю кухню.

В этот раз можно было наглядно увидеть, как непросто бывает актерам следовать задумке постановщика. За основу взяли пьесу Евгения Шварца «Голый король». На глазах у зрителей подача одного и того же материала трансформировалась по мере того, как менялись именитые режиссеры и эпохи. Каких-то сто лет - и вот уже король поет рок, а принцесса меняет пышное платье до пят на плащ, накинутый практически на голое тело актрисы. У каждого времени - свои герои.

Постановка была щедро украшена песнями и танцами, оживившими диалоги вновь прибывавших режиссеров с труппой. Судя по реакции зрителей - а в зале наблюдался почти что аншлаг - это помогало вникнуть в тему и увидеть, в каких непростых условиях подчас рождается искусство.

ПОДЕРЖАТЬ 145 МИЛЛИОНОВ В РУКАХ

Овациями публика встретила новость о том, что в ближайшее время театр получит 145 млн рублей. Ее озвучил губернатор региона Александр Соколов, лично посетивший праздник. Благодаря выделенной субсидии в 2023 году драмтеатр обновит световое и звуковое сценическое оборудование.

- Никогда не держал 145 миллионов рублей в руках, - шутливо признался директор театра Константин Зайнулин, пожелав прикоснуться к большому бутафорскому сертификату, который вынесли на сцену.

В свою очередь художественный руководитель драмтеатра Игорь Лысов, назначенный всего полгода назад, поделился у микрофона восторженными впечатлениями от работы с артистами кировской «драмы». По его словам, он счастлив иметь такую труппу.

- Когда съезжает крыша на сцене, это сумасшедший театр. А, когда съезжает крыша в зале, это попсовый театр. Я всегда мечтал о театре, когда крыша съезжает и на сцене, и в зале одновременно. Мне кажется, такой театр я сейчас получил. Я вам за это благодарен, вы прекрасная и какая-то родная публика, - обратился худрук к зрителям.

В честь юбилея театру передали 145 миллионов рублей, которые пойдут на обновление оборудования. Фото: Кировский областной драматический театр

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ

Надо сказать, многие кировские театралы следят за переменами в «драме» и поддерживают их доброжелательными комментариями в соцсетях. За последнее время труппу театра пополнили сразу несколько молодых артистов, увидели свет премьерные спектакли, реализуются различные проекты, рассчитанные на широкую аудиторию. Прежде всего, это нашумевший летний фестиваль «На семи холмах», когда в Киров привезли семь лучших антрепризных постановок страны при участии известных актеров театра и кино.

Кстати, в 2023 году, как пообещали в театре, фестиваль будет еще ярче и масштабнее.

Также в планах - гастроли Большого театра, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году и будут приурочены к 650-летию Кирова. Главный театр страны привезет гала-концерты с участием ведущих солистов оперы и балета. К этому времени планируют модернизировать световое оборудование, оркестровую яму и сцену.

В будущем предусмотрен и долгожданный капитальный ремонт здания драмтеатра внутри и снаружи.

ИНТЕРЕСНО

Специально к 145-летию драмтеатра был написан гимн. Во время праздничного представления его исполнили хором артисты, выйдя в финале на сцену.

Кроме того, к большой дате выпустили памятную медаль «145 лет Кировскому драмтеатру». Ее изготовили на Волго-Вятском монетном дворе из ювелирной латуни с покрытием чистым серебром тиражом 250 экземпляров.

Именные медали вручили работникам театра во время торжественного приема уже после того, когда зрители покинули здание.

Кстати, памятные награды вручат и режиссерам, драматургам, сценографам, художникам по костюмам, руководителям творческих коллективов, которые выступали в последние годы на сцене Кировского драмтеатра, а также театрам, где гастролировала труппа. Часть тиража получат деловые партнеры и благотворители кировской «драмы».