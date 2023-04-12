12 апреля на набережной Грина состоятся бесплатные наблюдения небесных объектов в телескопы

Наблюдения состоятся только при ясной или малооблачной погоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчане смогут посмотреть на звезды в телескоп. Паблик «Любительская астрономия в Кирове» объявил о бесплатных наблюдениях, которые состоятся сегодня, 12 апреля.

Место действия - набережная Грина. С 21.00 до 23.00 все желающие смогут понаблюдать в телескоп за небесными светилами. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

Астрономы-любители отмечают, что наблюдения состоятся только в случае ясной или малооблачной погоды. В ином случае событие отменят. Узнать информацию можно будет здесь.

Ранее мы также сообщали, что кировчане смогут полюбоваться на сближение Венеры и звездного скопления Плеяды. Отметим, 12 апреля - последний доступный для наблюдения день.

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