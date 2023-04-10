Кировчане смогут увидеть сближение Венеры со звездным скоплением Плеяды

Увидеть небесное явление можно будет и невооруженным глазом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие несколько дней кировчане смогут наблюдать красивое астрономическое явление - сближение Венеры со звездным скоплением Плеяды. Полюбоваться им можно будет вечером 10, 11 и 12 апреля.

Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», лучше всего смотреть на явление 11 апреля, когда расстояние между планетой и звездным скоплением составит 2,5 градуса, что примерно равно пяти дискам полной Луны. Сближение будет видно с 20.00 до 22.30 над западной частью горизонта.

- Любоваться этим явлением можно и без оптических приборов, ведь звездное скопление Плеяды различимо невооруженным глазом, а Венера настолько яркая, что иногда ее свет пробивается даже сквозь облака, - добавили в сообществе.

Стоит отметить, что в текущем году Венера располагается на достаточном угловом расстоянии от Солнца, поэтому астрономическое явление будет хорошо видно на вечернем небе.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.