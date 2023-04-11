В Кировской области предприятия станут участниками программы арендного жилья

Идею губернатора Кировской области Александра Соколова поддержал президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре предприятия Кировской области подали заявки на участие в программе арендного жилья. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Участниками программы стали «Ново-Вятка», «Кировский завод «Маяк», «ВЭЛКОНТ», «ГалоПолимер». Планируется, что задумка станет механизмом решения кадровой проблемы. Александр Соколов отметил, что сразу после объявления этой инициативы поступило много критических замечаний. Однако затем тему поднял президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

Программу высоко оценил и зампред правительства РФ Денис Мантуров после выступления Александра Соколова на заседании президиума Госсовета с докладом о подготовке квалифицированных кадров.

Напомним, что в парке имени Кирова до конца года благоустроят территорию у прудов и оборудуют спорт площадки.

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