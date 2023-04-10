Яму оградили для безопасности пешеходов. Фото: киров.рф

В Кирове провал на тротуаре Октябрьского проспекта устранят в течение суток. Об этом сообщает горадминистрация.

Яма образовалась на тротуаре у дома №107 по Октябрьскому проспекту, на что кировчане пожаловались в соцсетях. После этого специалисты «Водоканала» провели обследование находящегося рядом колодца. Утечек они не обнаружили, целостность стенок оказалась не нарушена. Провал оградили, его обещают устранить в течение суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове обустроят тротуары на Советской за 3,9 миллиона рублей.

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