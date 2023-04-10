В Александровском саду установили новые скамейки и урны

Работы провели на минувшей неделе. Фото: vk.com/pervtu

В Кирове продолжается благоустройство Александровского сада к юбилею областного центра. Об этом рассказали в теруправлении Первомайского района.

На минувшей неделе в саду установили малые архитектурные формы. На центральной аллее появились большие парковые диваны, на других дорожках - скамейки поменьше. Для чистоты и удобства рядом с каждой конструкцией поставлены урны. Сейчас также приводят в порядок скамейки, стоявшие в Александровском саду раньше. Их установят на набережной Грина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в парке имени Кирова началась подготовка к строительству спортивной зоны. Работы также ведутся в рамках подготовки к 650-летию областного центра.

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