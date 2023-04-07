В Кирове на Сурикова столкнулись четыре автомобиля

Авария случилась вечером у дома №34. Фото: ГИБДД Кировской области
В Кирове произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла 6 апреля в 16.35. У дома №34 по Сурикова столкнулись сразу четыре машины: «Хендай Крета», «БМВ», «Фольксваген Джетта» и «Лада Приора». В результате пострадал только один человек - 22-летний пассажир «Хендая». Степень тяжести полученных им травм не уточняется.
Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.
Ранее мы сообщали, что в Кирове в аварии получила травмы четырехлетняя девочка.
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