В Кирове на Сурикова столкнулись четыре автомобиля

Авария случилась вечером у дома №34. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 6 апреля в 16.35. У дома №34 по Сурикова столкнулись сразу четыре машины: «Хендай Крета», «БМВ», «Фольксваген Джетта» и «Лада Приора». В результате пострадал только один человек - 22-летний пассажир «Хендая». Степень тяжести полученных им травм не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.

Ранее мы сообщали, что в Кирове в аварии получила травмы четырехлетняя девочка.

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