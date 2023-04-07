В Кирове в ДТП на Московской пострадала четырехлетняя девочка

Авария произошла поздним вечером. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП пострадал маленький ребенок. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 6 апреля в 19.20. У дома №122 по Московской столкнулись «Опель Астра» и «Лада Калина». В результате пострадали две пассажирки иномарки - 28-летняя женщина и 4-летняя девочка. Степень тяжести их травм не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.

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