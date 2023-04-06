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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:03

В Кирове 7 апреля ограничат движение через железнодорожный переезд на Тимирязева

Такие меры связаны работами на путях
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Водителей предупредили, что ограничения будут действовать с 08.00 до 20.00. Фото: пресс-служба ГЖД

Водителей предупредили, что ограничения будут действовать с 08.00 до 20.00. Фото: пресс-служба ГЖД

В пятницу, 7 апреля, в Кирове ограничат движение транспорта через переезд на улице Тимирязева. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, такие меры связаны с плановыми работами на путях.

Так, на участке проведут выправку пути и переукладку настила. Водителей предупредили, что ограничения будут действовать с 08.00 до 20.00.

Жителей попросили учесть информацию при планировании поездок. Напомним, что в Кирове за две недели должны отремонтировать 30 колодцев. Список участков, где требуется провести работы, будет пополняться.

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