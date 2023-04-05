В Кирове за две недели должны отремонтировать 30 колодцев

5 апреля работы проводились на улице Карла Маркса. Фото: киров.рф

В Кирове в течение двух недель отремонтируют 30 колодцев. Как отметили в городской администрации, 5 апреля работы проводились на улице Карла Маркса, где из-за износа плиты просел люк.

В текущем году на объектах с большой нагрузкой устанавливают плавающие конструкции. Уточняется, что такие люки хорошо зарекомендовали себя на улично-дорожной сети.

- Подготовительные работы занимают 1-2 дня, затем колодец в течение 1,5 часов устанавливают на необходимом уровне в горячую асфальтобетонную смесь, - рассказал начальник дорожно-строительного участка АО «Гордормостстрой» Максим Егоров.

На сегодня из 30 колодцев отремонтированы 12. Работы также проведут на улицах Ленина, Сормовской и Луганской. Список будет постепенно пополняться.