В Кировской области в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

Возможно, водитель не справился с управлением. Фото: ГИБДД Кировской области

В Куменском районе в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 2 апреля в 3 часа на 61 км дороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». Автомобиль «Мазда» вылетел с дороги в кювет. Возможно, водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадал восьмилетний мальчик, находившийся в машине. Степень тяжести его травм неизвестна.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло четыре аварии, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

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