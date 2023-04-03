За три дня в Кировской области задержали 30 пьяных водителей

Автоинспекторы пресекли 606 нарушений ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

За минувшие три дня, с 31 марта по 2 апреля, на дорогах Кировской области произошло четыре аварии - три в Кирове и одна в Куменском районе. В ДТП пострадали четверо человек. Погибших, к счастью, не оказалось.

Кроме того, за этот период сотрудники Госавтоинспекции задержали 30 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей, а также 22 бесправников. Всего на дорогах региона пресекли 606 нарушений ПДД.

Кировчанам напоминают о недопустимости вождения в пьяном виде. За это предусмотрено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

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