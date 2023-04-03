В Кирове на Октябрьском проспекте сбили 57-летнюю женщину

Авария произошла у дома №115 по Октябрьскому проспекту. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 31 марта в 18.55. У дома №115 по Октябрьскому проспекту «Фольксваген Поло» сбила 57-летнюю женщину. В результате пешеход получила травмы, насколько серьезные - неизвестно. Известно, что за рулем также находилась женщина 53 лет. Она, скорее всего, не пострадала.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

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