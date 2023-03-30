В Кирове могут запустить дополнительные рейсы автобуса №52

Жители слобод Кокуй и Леваши требуют, чтобы автобус ходил каждые час-полтора, но перевозчик не хочет работать в убыток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове продолжает решаться вопрос с изменением маршрута №52. Как сообщают активисты ОНФ, сейчас жители слобод Кокуй и Леваши продолжают проходить пешком по полтора-два километра, чтобы уехать в город с соседних остановок.

На днях представители Народного фронта встретились с чиновниками. Их предложение - увеличить число рейсов маршрута №52 с трех до пяти. Сами жители слобод требуют, чтобы автобус к ним ездил каждые час-полтора. Против этого выступает перевозчик, для которого такой режим работы будет убыточным.

- Предварительно договорились о том, чтобы рассмотреть возможность введения дополнительного рейса в 6 утра и в поздние часы, когда люди уезжают и возвращаются с работы. Этот вопрос люди обсудят на общем собрании с остальными жителями этих населенных пунктов, после чего будет принято окончательное решение, - сообщают активисты.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.